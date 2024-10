S.A. 11:03 Giokostrada: il festival dei giochi a Fertilia Sarà la Città di Fondazione a fare da cornice a questo evento unico che proporrà sabato 19 e domenica 20 ottobre varie attività tra laboratori, challenge e una speciale caccia al tesoro. Il programma



ALGHERO - Appuntamento nel fine settimana ad Alghero con Giokostrada. L'atteso festival dedicato ai giochi tradizionali e “di strada”, invaderà da sabato 19 a domenica 20 ottobre, le piazze e le vie di Fertilia (dalle 10.30 alle 22.30). Sarà la Città di Fondazione a fare da cornice a questo evento unico che proporrà varie attività tra laboratori, challenge e una speciale caccia al tesoro.



Saranno sei le aree tematiche dedicate alla riscoperta dei giochi della tradizione: l'Area Blu dedicata ai giochi con le tradizioni più autentiche, da 1-2-3 stella a nascondino e molti altri; l'Area Rossa caratterizzata dai giochi con piccoli supporti e accessori, dal tiro al ferro di cavallo alla corsa di uova con cucchiaio, biglie al cerchio e tanto altro ancora; l'Area Viola sarà interessata dai giochi di strada e da tavolo in versione oversize; l'Area Verde dai grandi classici della tradizione su un grande tavolo lineare; l'Area Gialla dai giochi in legno per gli amanti delle sfide di abilità e precisione; infine nella sesta area saranno protagonisti i challenge a premi e i laboratori tematici.



Nella due giorni del festival spazio anche all'intrattenimento musicale con il live serale di Trocamundo Acoustic Duo che occuperà il palco nella prima serata; seguirà Bandoleroe domenica con il dj set. Non mancheranno l' area food e le zone relax. Giokostrada è l' evento di spicco del contenitore Naturalmente in Riviera, format pensato e realizzato da Meet Sardinya, a compimento di un percorso che ha portato l' associazione a diventare un punto fermo della programmazione green ed ecosostenibile cittadina. Giokostrada rientra nel calendario di eventi dell'Alguer Family Festival.