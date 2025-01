Cor 9 luglio 2024 Nasce a Sennori il parco giochi inclusivo Tutti i bimbi, anche coloro che hanno difficoltà motorie o sensoriali, potranno divertirsi con gli altri bambini e con i loro cari usufruendo dei giochi semplici e facilmente accessibili i. E´ stato finanziato e realizzato dall’amministrazione comunale nell’area riqualificata di San Biagio



SENNORI - Tutti i bimbi, anche coloro che hanno difficoltà motorie o sensoriali, potranno divertirsi con gli altri bambini e con i loro cari usufruendo dei giochi semplici e facilmente accessibili installati nel parco grazie a un progetto del Comune arrivato fra i primi dieci nella graduatoria del bando Plus “Progetti per l'inclusione delle persone con disabilità”, e finanziato con 10.620,72 euro. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità, istituito con Legge n. 69 del 21.5.2021, finanzia interventi diretti a favorire la massima inclusione attraverso la realizzazione o la riqualificazione di infrastrutture e strutture comunali rendendole accessibili a tutti.



In accordo con le linee guida del CEN sui parchi gioco inclusivi (Playground for all) e con la normativa nazionale, il Comune di Sennori ha scelto riqualificare l'area di San Biagio: qui sono stati installati dispositivi semplici che possono essere facilmente utilizzati da chiunque. «Nel parco inclusivo tutti i bambini, i loro nonni e i loro genitori potranno giocare in totale sicurezza, perciò buon divertimento», dichiara il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali, Pietro Sassu. Per coinvolgere la popolazione sui temi del rispetto dell’ambiente e delle persone, l’amministrazione comunale, anche in vista dell’imminente festa di San Biagio, il 12 luglio, dalle ore 20 alle ore 21,30, terrà una serata di gioco e sensibilizzazione nel nuovo parco inclusivo, avvalendosi dell’opera volontaria e gratuita della pedagogista Monica Cireddu e delle educatrici Francesca Nieddu e Tamara Pisano.



La serata prevede: Inaugurazione muro della gentilezza; Ragnatela della cortesia; corsa sacchi; baby dance; giochi a squadre (Campioni di buone azioni; staffetta). «Credo fermamente che l'attuazione di misure pedagogiche possa contribuire a salvaguardare il nostro territorio e in questo caso i parchi pubblici appena rimessi a nuovo. Colgo l'occasione per ringraziare la consigliera comunale Leonarda Casu per il suo contributo artistico, Monica, Tamara e Francesca per questo grande regalo che stanno offrendo alla comunità, mettendo a disposizione le proprie competenze educative per il bene del nostro paese», dichiara l'assessora alle Manutenzioni e alle Politiche giovanili, Roberta Piredda.