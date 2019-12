Condividi | Cor 20:00 Concluso ad Alghero il progetto sul riallestimento del Museo del Corallo da parte dei cinque volontari che hanno prestato servizio civile nella Fondazione Alghero. I ringraziamenti del Cda Meta Service, servizio civile chiuso



ALGHERO - Concluso ad Alghero il progetto “Meta Service” sul riallestimento del Museo del Corallo da parte dei cinque volontari che hanno prestato servizio civile nella Fondazione Alghero nel corso del 2019. Si tratta di Alessia Arca, Alberto Crobe, Maria Giovanna Marras, Gabriele Murgia e Fabiana Simula (nella foto).



In occasione della conclusione del servizio i vertici della Fondazione, col Presidente Andrea Delogu in testa ed i componenti del Cda Pierpaolo Carta e Stefania Salvatore, hanno voluto ringraziare i giovani professionisti per il loro importante impegno. Tra i lavori eseguiti, il riallestimento della sala dedicata a Fefele Foddai che, grazie alla importante donazione della famiglia, finalmente racconterà l’intero ciclo di vita, di pesca e di lavorazione del corallo.



«Questo giovane gruppo di lavoro ha regalato alla città un prezioso contributo per l'abbellimento del Museo del nostro oro rosso al fine di renderlo non solo maggiormente fruibile a tutti, bambini compresi – hanno detto Delogu, Carta e Salvatore – ma anche molto più emozionale. Li ringraziamo sentitamente e siamo sicuri che il loro percorso professionale sarà ricco di soddisfazioni e d’aiuto per Alghero». Commenti ALGHERO - Concluso ad Alghero il progetto “” sul riallestimento del Museo del Corallo da parte dei cinque volontari che hanno prestato servizio civile nella Fondazione Alghero nel corso del 2019. Si tratta di Alessia Arca, Alberto Crobe, Maria Giovanna Marras, Gabriele Murgia e Fabiana Simula ().In occasione della conclusione del servizio i vertici della Fondazione, col Presidente Andrea Delogu in testa ed i componenti del Cda Pierpaolo Carta e Stefania Salvatore, hanno voluto ringraziare i giovani professionisti per il loro importante impegno. Tra i lavori eseguiti, il riallestimento della sala dedicata a Fefele Foddai che, grazie alla importante donazione della famiglia, finalmente racconterà l’intero ciclo di vita, di pesca e di lavorazione del corallo.«Questo giovane gruppo di lavoro ha regalato alla città un prezioso contributo per l'abbellimento del Museo del nostro oro rosso al fine di renderlo non solo maggiormente fruibile a tutti, bambini compresi – hanno detto Delogu, Carta e Salvatore – ma anche molto più emozionale. Li ringraziamo sentitamente e siamo sicuri che il loro percorso professionale sarà ricco di soddisfazioni e d’aiuto per Alghero».