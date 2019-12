Condividi | Cor 12:35 La città di Alghero non dimentica la tragedia che nel Natale del 2018 ha scosso un´intera comunità. Il 23 dicembre un minuto di silenzio in Consiglio comunale ed il ricordo commosso nella chiesa di Sant´Agostino 365 giorni di lacrime per Michela



ALGHERO - Tutti in piedi nell'Aula consiliare di via Columbano nel palazzo civico per ricordare Michela Fiori. Il presidente Lelle Salvatore nel giorno dell'anniversario, ha voluto dare un gesto concreto di solidarietà e preghiera. Perchè Alghero non dimentica la mamma di Alghero tragicamente uccisa a Natale dello scorso anno dal marito condannato nelle scorse settimane a trent'anni di reclusione.



La città non dimentica la tragedia che ha scosso un'intera comunità: Oggi come allora, in chiesa, la comunità si è stretta intorno al ricordo di una mamma indifesa. Il 25 dicembre del 2018 era stato l'allora sindaco Mario Bruno a rendersi protagonista di un'iniziativa che aveva coinvolto tutti, unica in Italia, dando vita ad una processione silenziosa sfociata nell'adozione dei due figli di Michela, rimasti da un giorno all'altro orfani di madre (uccisa) e padre (in carcere, reo confesso).



Quell'adozione di cittadinanza, istituzionalizzata con delibera e atti formali, con la conseguente apertura del fondo di sostegno economico per garantire la vita, il futuro ai due bimbi, oggi è una best practice nazionale. Un segno concreto e tangibile di vicinanza, un atto che aprirà la strada del sostegno a decine di minori in difficoltà e aiuterà a migliorare una legge nazionale ancora distante dalle reali esigenze delle famiglie.



