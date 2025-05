Cor 21:45 Alghero: Santa Messa per Papa Leone Presiederà la Celebrazione Eucaristica il Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, insieme ai presbiteri della Diocesi. Appuntamento in Cattedrale giovedì pomeriggio



ALGHERO - Si celebrerà giovedì 15 Maggio, alle ore 18.30, nella Cattedrale dell’Immacolata Concezione in Alghero, la Santa Messa di ringraziamento per l’elezione di Papa Leone XIV. Presiederà la Celebrazione Eucaristica il Vescovo Padre Mauro Maria Morfino, insieme ai presbiteri della Diocesi. L'invito a tutte le Comunità a partecipare «per affidare a Dio il ministero del nostro nuovo Pontefice».