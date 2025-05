Cor 19:11 Mons Saba a Roma, il saluto a Sassari Dopo il saluto del presidente del Consiglio, Mario Pingerna, e l’intervento del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, il vescovo Gian Franco Saba prenderà la parola in aula a Palazzo Ducale



SASSARI - Prima dell’inizio dei lavori del consiglio comunale, il vescovo Gian Franco Saba incontrerà pubblicamente i vertici istituzionali e l’Assemblea civica, nella sala di Palazzo Ducale. La visita si inserisce all’interno di un percorso voluto da monsignor Saba e partito nel 2022. Nelle varie tappe della visita pastorale alla diocesi è stato sempre previsto un incontro con gli amministratori dei diversi Comuni, spesso con una seduta del Consiglio. Si tratta di un gesto di rispetto e attenzione che l'autorità ecclesiastica compie verso quella civile, e nel contempo di accoglienza da parte di quest'ultima nei confronti della prima, e dell'occasione per uno scambio di informazioni e per dare e offrire reciprocamente collaborazione negli ambiti di comune interesse.



Sassari avrebbe dovuto rappresentre la chiusura del percorso e l'ultimo Comune a essere toccato, ipotizzato intorno al 10 giugno, dopo la festa del Voto e prima della celebrazione conclusiva di ringraziamento, che si sarebbe dovuta tenere domenica 15 giugno. La notizia del trasferimento a Roma di monsignor Saba ha modficato il calendario delle vista pastorale e reso l'incontro con gli amminsitratori, più che un impegno per il presente e il futuro tra le due parti, un momento di congedo del vescovo alla città nella sede della sua istituzione rappresentativa.

Dopo il saluto del presidente del Consiglio, Mario Pingerna, e l’intervento del sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, il vescovo Gian Franco Saba prenderà la parola. Seguirà la consegna di un dono istituzionale da parte del Sindaco e dell'Amministrazione.