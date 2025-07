S.A. 8:44 Processione in mare con il Club Nautico Alghero Il Club Nautico Alghero il 10 luglio commemora la XXVI^ ricorrenza di questo avvenimento con una Santa Messa a cui seguirà una processione a mare con il deposito di una corona ai piedi della statua ad opera di sub



ALGHERO - Il prossimo 10 luglio 1999 il Club Nautico Alghero rinnova l'iniziativa della posa in mare del Sacro simulacro bronzeo de "Lo Sant Crist de la Costera del Coral". La statua venne donata da una famiglia algherese alla parrocchia di San Giovanni Bosco che, successivamente, la rese disponibile al Club Nautico Alghero perché fosse immerso nelle acque della baia di Alghero a perenne memoria sia della fede religiosa della cittadinanza, sia a ricordo di tutte le persone perite in mare nonché a protezione di quanti, per mestiere o per passione per il mare, potrebbero trovarsi in pericolo.



Il Club Nautico Alghero commemora la XXVI^ ricorrenza di questo avvenimento con una Santa Messa a cui seguirà una processione a mare con il deposito di una corona ai piedi della statua ad opera di sub. Per l'occasione il Club Nautico Alghero mette a disposizione della cittadinanza tre imbarcazioni. I biglietti per le persone che volessero partecipare alla processione sono disponibili (sino ad esaurimento) presso la sede del Club Nautico Alghero in via Barbagia 19 nelle giornate di lunedì-mercoledì e venerdì dalla 18,15 alle 19,45.