Cor 12:17 Addio a Francesco, cancellati tanti eventi Il Campidoglio in segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre, annulla tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani. A rischio tutti gli eventi di Pasquetta in Italia



ALGHERO - L’annuncio è stato dato dal cardinale Farrell: il decesso è avvenuto alle 7.35. Nel pomeriggio il corpo verrà portato nella cappella di Casa Santa Marta per la constatazione formale del decesso. Papa Francesco era a capo della Chiesa dal 2013.



Già annullate tutte le partite di Serie A e cancellati gli eventi a Roma. «Di seguito quanto scritto nel comunicato del Campidoglio: In segno di rispetto e di lutto per la scomparsa del Santo Padre, tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani sono annullati». A rischio a questo punto molti eventi di Pasquetta in Italia.