Cor 16:37 Partono i pellegrinaggi per Valverde Periodo dei pellegrinaggi nella Chiesa Giubilare di Nostra Signora di Valverde ad Alghero. Questa mattina la processione simbolica con le autorità



ALGHERO - Si sono aperti questa mattina, domenica 27 Aprile, i pellegrinaggi al Santuario di Nostra Signora di Valverde, patrona della Diocesi di Alghero-Bosa, e scelta come Chiesa Giubilare per l’Anno Santo dedicato alla Speranza. Alla piccola processione ed alla Celebrazione Eucaristica al Santuario Mariano presenti le autorità politiche, militari e religiose con in testa il sindaco Raimondo Cacciotto.



Il Santuario sarà aperto, durante il periodo dei Pellegrinaggi, tutti i giorni dalle ore 7.30 alle ore 11.30, e dalle ore 15.30 sino alle 19.00. Nei mesi di Aprile e Maggio la Santa Messa feriale sarà celebrata alle ore 8.00 e alle ore 17.30, mentre nei giorni festivi le Celebrazioni Eucaristiche saranno alle ore 8.00, 10.30 e 17.30.