Mercoledì, l´Associazione Amici di Sardegna, in collaborazione con Sardegna sotterranea ed il Gruppo Cavità cagliaritane, organizza un´escursione lungo il cammino del diavolo. che avrà come tappe fondamentali la torre del Poetto, l´incavo della Sella del Diavolo e gli antichi gradini intagliati nella roccia calcarea Brindisi di Capodanno lungo il cammino del Diavolo



CAGLIARI - Mercoledì 1 gennaio 2020, l'Associazione Amici di Sardegna, in collaborazione con Sardegna sotterranea ed il Gruppo Cavità cagliaritane, organizza un'escursione lungo il cammino del diavolo. che avrà come tappe fondamentali la torre del Poetto, l'incavo della Sella del Diavolo e gli antichi gradini intagliati nella roccia calcarea. Un percorso affascinante e suggestivo, tra calcarei miocenici, profumi di macchia e panorami mozzafiato.



Giunti alla torre del Poetto, è previsto un brindisi di buon anno con spumante e panettone. Durante l'escursione, si percorreranno anche gli antichi gradini intagliati nella roccia calcarea. Gli organizzatori consigliano abbigliamento comodo, scarpe da trekking o scarponcini da tennis con suola non liscia.



L'appuntamento è fissato per le 9.45, a Marina Piccola (davanti al "Bar Aurora"), mentre il rientro è previsto per le 12. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si può contattare l'Associazione Amici di Sardegna inviando una mail all'indirizzo web amicidisardegna@tiscali.it, telefonare al numero 338/3187899 o inviare un messaggio WhatsApp al numero 327/3672366.