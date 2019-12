Condividi | Red 13:26 Lunedì 6 gennaio 2020, Piazza Umberto I ospiterà la 16esima edizione della grande festa per i bambini e le famiglie, che si divertiranno tra le magie di Harry Potter e la musica dei cartoni tv A Porto Torres, la Befana in piazza



PORTO TORRES - Da sedici edizioni, “La Befana in piazza” regala sorrisi, dolci e tanto divertimento soprattutto per i bambini. Anche quest'anno, la manifestazione principale delle feste invernali porterà un carico di intrattenimento e novità. Saranno gli scenari, i personaggi e gli incantesimi del maghetto più famoso del mondo a movimentare per tutto il pomeriggio del 6 gennaio la Piazza Umberto I, che si trasformerà in un piccolo villaggio di Hogwarts aperto ai “babbani”. Nel Corso Vittorio Emanuele ci saranno anche le befane e gli artisti di strada. In serata, spazio alla musica della Cartoons band, che interpreterà sul palco le più famose sigle dei cartoni tv.



«La Befana in piazza è un evento nato a Porto Torres diversi anni fa, quando la giornata del 6 gennaio non veniva festeggiata con manifestazioni ad hoc in nessun altro grande centro della Sardegna. L'Amministrazione comunale ha voluto dare una continuità, innovando il format e dedicandolo soprattutto alle famiglie e ai bambini. Nelle scorse edizioni, abbiamo organizzato la parata e lo spettacolo dei cartoons che hanno riscosso un grande successo – ricorda l’assessore comunale alla Cultura Mara Rassu – e quest'anno abbiamo scelto come filo conduttore la saga di Harry Potter, che spazia dal mondo della letteratura a quello del cinema e che piace sia ai grandi che ai bambini. Un'avventura che coinvolge tutti e che potrebbe offrire spunti interessanti anche alle nostre attività commerciali per creare un percorso parallelo legato proprio a personaggi e scenari del mondo di Hogwarts».



Il cuore della città ospiterà per la prima volta “Harry Potter party”. Dalle 15.30, ci saranno cinque postazioni dedicate: ambientazioni di scena, figuranti, lezioni di pozioni ed il famoso binario 9 3/4 porteranno virtualmente i partecipanti nella scuola di magia di Hogwarts. Ci saranno spazi con esposizioni di costumi e video con effetti speciali, cacce al tesoro a tema con le squadre di Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde, l'ufficio di Silente completo di pensatoio, la capanna di Hagrid e l'ufficio della professoressa Dolores Umbridge. Nel Corso Vittorio Emanuele II, non mancheranno le befane e gli artisti di strada.



Sul palco di Piazza Umberto I anche la musica live per famiglie: dalle 19, la Cartoons band eseguirà le più belle canzoni di Natale e le migliori sigle dei cartoni animati, comprese quelle interpretate da Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. Per i curiosi e gli amanti del genere da non perdere, domenica 5 e lunedì 6, nella stazione marittima di Via Bassu, anche l'appuntamento con i computer ed i videogiochi di un tempo: “New video games” e “Retrogames Sardegna” presenteranno “Epiphany in game”, esposizione e tornei con computer e console, strumenti di gioco datati, ma ancora in grado di far riunire e stare insieme i tanti appassionati dei videogames “vintage”. Commenti PORTO TORRES - Da sedici edizioni, “La Befana in piazza” regala sorrisi, dolci e tanto divertimento soprattutto per i bambini. Anche quest'anno, la manifestazione principale delle feste invernali porterà un carico di intrattenimento e novità. Saranno gli scenari, i personaggi e gli incantesimi del maghetto più famoso del mondo a movimentare per tutto il pomeriggio del 6 gennaio la Piazza Umberto I, che si trasformerà in un piccolo villaggio di Hogwarts aperto ai “babbani”. Nel Corso Vittorio Emanuele ci saranno anche le befane e gli artisti di strada. In serata, spazio alla musica della Cartoons band, che interpreterà sul palco le più famose sigle dei cartoni tv.«La Befana in piazza è un evento nato a Porto Torres diversi anni fa, quando la giornata del 6 gennaio non veniva festeggiata con manifestazioni ad hoc in nessun altro grande centro della Sardegna. L'Amministrazione comunale ha voluto dare una continuità, innovando il format e dedicandolo soprattutto alle famiglie e ai bambini. Nelle scorse edizioni, abbiamo organizzato la parata e lo spettacolo dei cartoons che hanno riscosso un grande successo – ricorda l’assessore comunale alla Cultura Mara Rassu – e quest'anno abbiamo scelto come filo conduttore la saga di Harry Potter, che spazia dal mondo della letteratura a quello del cinema e che piace sia ai grandi che ai bambini. Un'avventura che coinvolge tutti e che potrebbe offrire spunti interessanti anche alle nostre attività commerciali per creare un percorso parallelo legato proprio a personaggi e scenari del mondo di Hogwarts».Il cuore della città ospiterà per la prima volta “Harry Potter party”. Dalle 15.30, ci saranno cinque postazioni dedicate: ambientazioni di scena, figuranti, lezioni di pozioni ed il famoso binario 9 3/4 porteranno virtualmente i partecipanti nella scuola di magia di Hogwarts. Ci saranno spazi con esposizioni di costumi e video con effetti speciali, cacce al tesoro a tema con le squadre di Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde, l'ufficio di Silente completo di pensatoio, la capanna di Hagrid e l'ufficio della professoressa Dolores Umbridge. Nel Corso Vittorio Emanuele II, non mancheranno le befane e gli artisti di strada.Sul palco di Piazza Umberto I anche la musica live per famiglie: dalle 19, la Cartoons band eseguirà le più belle canzoni di Natale e le migliori sigle dei cartoni animati, comprese quelle interpretate da Cristina D'Avena e Giorgio Vanni. Per i curiosi e gli amanti del genere da non perdere, domenica 5 e lunedì 6, nella stazione marittima di Via Bassu, anche l'appuntamento con i computer ed i videogiochi di un tempo: “New video games” e “Retrogames Sardegna” presenteranno “Epiphany in game”, esposizione e tornei con computer e console, strumenti di gioco datati, ma ancora in grado di far riunire e stare insieme i tanti appassionati dei videogames “vintage”.