Condividi | Red 13:21 Si tratta di un nuovo servizio a cadenza annuale, effettuato dalla Ditta Ambiente Italia nell´ambito del Servizio di Igiene urbana svolto in forma associata, con il quale i cittadini potranno disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, comodamente conferendoli nel piazzale situato in Via Grazia Deledda, nella parte retrostante il padiglione fieristico Svuotacantine a Calangianus



CALANGIANUS – Sabato 11 gennaio 2020, dalle 8.30 alle 12.30, è in programma la giornata “Svuota cantine”. Si tratta di un nuovo servizio a cadenza annuale, effettuato dalla Ditta Ambiente Italia nell'ambito del Servizio di Igiene urbana svolto in forma associata, con il quale i cittadini potranno disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, comodamente conferendoli nel piazzale situato in Via Grazia Deledda, nella parte retrostante il padiglione fieristico di Calangianus.



Il Comune di Calangianus e l’Unione dei Comuni “Alta Gallura” vogliono invitare i cittadini ad attenersi esclusivamente al conferimento della tipologia di rifiuti sopra indicata. Rimangono invariati il calendario di raccolta porta a porta, il conferimento nell’ecocentro comunale di tutte le frazioni di rifiuti urbani ed assimilati ed il normale servizio di ritiro degli ingombranti nel proprio domicilio da effettuarsi previa prenotazione al numero verde.



Nella foto: il sindaco di Calangianus Fabio Albieri Commenti CALANGIANUS – Sabato 11 gennaio 2020, dalle 8.30 alle 12.30, è in programma la giornata “Svuota cantine”. Si tratta di un nuovo servizio a cadenza annuale, effettuato dalla Ditta Ambiente Italia nell'ambito del Servizio di Igiene urbana svolto in forma associata, con il quale i cittadini potranno disfarsi di rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, comodamente conferendoli nel piazzale situato in Via Grazia Deledda, nella parte retrostante il padiglione fieristico di Calangianus.Il Comune di Calangianus e l’Unione dei Comuni “Alta Gallura” vogliono invitare i cittadini ad attenersi esclusivamente al conferimento della tipologia di rifiuti sopra indicata. Rimangono invariati il calendario di raccolta porta a porta, il conferimento nell’ecocentro comunale di tutte le frazioni di rifiuti urbani ed assimilati ed il normale servizio di ritiro degli ingombranti nel proprio domicilio da effettuarsi previa prenotazione al numero verde.Nella foto: il sindaco di Calangianus Fabio Albieri