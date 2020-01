Condividi | Cor 16:25 Nei guai un unomo con precedenti penali originario di Sorso. Si sarebbe denudato davanti ad alcune donne in occasione di una festa di piazza. Il fatto sarebbe accaduto qualche giorno fa ma il fermo risale alla giornata di ieri Atti osceni a Porto Torres: 50enne arrestato



PORTO TORRES – Guai a Porto Torres per un 50enne originario di Sorso, già noto alle forze dell'ordine. Nella giornata di capodanno l'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.



Secondo le prime indiscrezioni sarebbe autore di veri e propri atti osceni praticati in pubblico. Mentre era in corso una manifestazione benefica, infatti, il 50enne si sarebbe denudato nel tentativo di mostrare le sue parti intime.



Davanti a lui alne ragazze e giovani donne. L’arresto è stato convalidato nella prima mattina odierna e l’uomo si trova adesso ristretto nel carcere di Bancali (Sassari). PORTO TORRES – Guai a Porto Torres per un 50enne originario di Sorso, già noto alle forze dell'ordine. Nella giornata di capodanno l'uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale.Secondo le prime indiscrezioni sarebbe autore di veri e propri atti osceni praticati in pubblico. Mentre era in corso una manifestazione benefica, infatti, il 50enne si sarebbe denudato nel tentativo di mostrare le sue parti intime.Davanti a lui alne ragazze e giovani donne. L’arresto è stato convalidato nella prima mattina odierna e l’uomo si trova adesso ristretto nel carcere di Bancali (Sassari).