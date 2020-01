Condividi | Cor 23:36 Nonostante gli impegni del sindaco e dell´amministrazione, ancora malumori nell´agro per le condizioni in cui versano gli abitanti oltre il Ponte Serra. Nuova plateale protesta ad Alghero Ponte Serra, ancora proteste ad Alghero



ALGHERO - Non bastano, evidentemente, le rassicurazioni dell'Amministrazione comunale di Alghero ai residenti dell'agro a nord della città, che si sentono "intrappolati" nelle loro abitazioni. Costretti ad una viabilità alternativa lunga e dissestata a causa della chiusura del Ponte Serra (l'ordinanza è del mese di maggio 2019).



Pochi giorni prima di Natale il sindaco aveva incontrato i residenti della zona di Mamuntanas ed assicurato loro tutto l'impegno per la pubblica sicurezza da preservare e i lavori da realizzare [



Negli ultimi giorni però, un nuovo striscione di protesta fa bella mostra di se sul ponte della discordia. Tutto contro l'Amministrazione comunale: «L'adulto non crede a babbo natale ma lo vota....» recita testualmente, chiudendo con quello che era lo slogan elettorale del sindaco Mario Conoci, utilizzato per scherno, «bentornata Alghero».



