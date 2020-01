video Condividi | A.B. 11:37 Ad Alghero lo Sport è di tutti: interviste



Presentato questa mattina a Palazzo Serra, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci, il progetto "Sport di tutti". Si tratta di un percorso sociale, sportivo ed educativo che prevede attività sportiva pomeridiana gratuita per bambini e ragazzi che vivono in contesti sociali svantaggiati. Le interviste con l´assessore competente Maria Grazia Salaris e Gianni Sau, presidente Opes Sardegna. Commenti Presentato questa mattina a Palazzo Serra, alla presenza del sindaco di Alghero Mario Conoci, il progetto "Sport di tutti". Si tratta di un percorso sociale, sportivo ed educativo che prevede attività sportiva pomeridiana gratuita per bambini e ragazzi che vivono in contesti sociali svantaggiati. Le interviste con l´assessore competente Maria Grazia Salaris e Gianni Sau, presidente Opes Sardegna. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv