Cor 15:45 Il giovane, un 25enne di Dolianova, è finito in manette. I Baschi Verdi lo hanno visto vicino alle scalette di piazza San Sepolcro dove avevano notato un continuo via vai di ragazzi Pusher arrestato in centro a Cagliari



CAGLIARI - Blitz della Guardia di Finanza del cuore di Cagliari. Uno spacciatore di 25 anni è stato arrestato dai militari del Comando provinciale. L'operazione è andata in scena ieri pomeriggio, in collaborazione con le unità cinofile.



Il giovane è stato sorpreso mentre vendeva gli stupefacenti in pieno centro. I Baschi Verdi lo hanno visto vicino alle scalette di piazza San Sepolcro dove avevano notato un continuo via vai di ragazzi.



Il 25enne, originario di Dolianova, aveva nello zaino 33,6 grammi di marijuana inseriti in un barattolo di latta, oltre a un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e 640 euro. I controlli sono proseguiti con una perquisizione domiciliare nel corso della quale sono stati sequestrati altri 3.344 euro in contanti.