Scuole, rientro gelido ad Alghero: disagi

ALGHERO - Disagi, proteste e polemiche ad Alghero per il "gelido" rientro a scuola dalle lunghe vacanze natalizie. Sono numerosi, infatti, i disservizi segnalati in diversi plessi negli ultimi giorni, con particolare riferimento agli istituti primari.



In molti casi i problemi sono legati al freddo ed alla mancata ripartenza degli impianti di riscaldamento. Disservizi si segnalano all'Asfodelo, in via Grazia Deledda, alla Pietraia ma anche in Via Vittorio Emanuele.



In questo caso la riapertura della Scuola "ex Omni", sede della materna comunale, oggetto di importanti interventi di riqualificazione inseriti nel programma Iscol@, sarebbe avvenuta nonostante qualche piccolo lavoro da completare, determinando lievi disagi che saranno risolti nei prossimi giorni. Nonostante le rassicurazioni fornite dall'Amministrazione, qualche genitore avrebbe comunque preferito non far entrare il figlio in classe.