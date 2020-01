Condividi | Cor 11:14 Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco a Santa Maria la Palma (Alghero). Sul posto anche l'autogrù da Sassari. L'albero ha creato difficoltà alla viabilità Pino gigante precipita sulla strada



ALGHERO - Operatori del 115 impegnati nell'agro di Alghero per la rimozione di un pino di grossissime dimensioni caduto per il forte vento della notte, in località Santa Maria la Palma. Sul posto presenti una squadra dei Vigili del fuoco di Alghero e l'autogrù da Sassari. L'albero ha creato difficoltà alla viabilità interrompendo parzialmente la percorribilità della strada d'accesso alla borgata.



Nella foto: l'intervento dei Vigili del fuoco ad Alghero