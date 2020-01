Condividi | Red 15:12 I Carabinieri della Stazione di Gairo hanno deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei per truffa aggravata un 47enne romano. Un 30enne del luogo ha denunciato che, alla ricerca di un prestito in denaro, aveva preso contatti tramite un noto social network con una persona che fingeva di essere un intermediatore finanziario Prestiti on-line: truffa via social



GAIRO - I Carabinieri della Stazione di Gairo hanno deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei per truffa aggravata un 47enne romano. Le indagini dei militari sono partite a novembre 2019, dopo la denuncia presentata nel Comando Stazione da un 30enne del posto che, alla ricerca di un prestito in denaro, aveva preso contatti tramite un noto social network con una persona che fingeva di essere un intermediatore finanziario.



Il truffatore, per avviare delle finte pratiche amministrative necessarie all’elargizione del prestito, ha indotto la vittima ad effettuare diversi bonifici su un conto corrente a lui riconducibile. Dopo aver perso circa 500euro, la vittima ha formalizzato la denuncia dai Carabinieri. Il 47enne, già noto per analoghe truffe, è stato denunciato in stato di libertà anche per questo episodio. GAIRO - I Carabinieri della Stazione di Gairo hanno deferito alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei per truffa aggravata un 47enne romano. Le indagini dei militari sono partite a novembre 2019, dopo la denuncia presentata nel Comando Stazione da un 30enne del posto che, alla ricerca di un prestito in denaro, aveva preso contatti tramite un noto social network con una persona che fingeva di essere un intermediatore finanziario.Il truffatore, per avviare delle finte pratiche amministrative necessarie all’elargizione del prestito, ha indotto la vittima ad effettuare diversi bonifici su un conto corrente a lui riconducibile. Dopo aver perso circa 500euro, la vittima ha formalizzato la denuncia dai Carabinieri. Il 47enne, già noto per analoghe truffe, è stato denunciato in stato di libertà anche per questo episodio.