Eseguite dalla Squadra Mobile dieci ordinanze di custodia cautelare per altrettanti extracomunitari, tutti accusati di spaccio di droga in concorso. Le porte del carcere si sono aperte per tre gambiani, rispettivamente di 28, 29 e 30 anni, mentre un senegalese è finito ai domiciliari. Per gli altri sei, c´è l´obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria Spaccio in centro: quattro arresti a Cagliari



CAGLIARI - La panchina davanti ai portici era diventata un ritrovo fisso per i loro “clienti”, che sapevano dove trovare sempre la loro dose di hashish. E'quanto è accaduto per diverso tempo, a Cagliari, nella centralissima Via Roma.



Finchè non sono state eseguite dalla Squadra Mobile dieci ordinanze di custodia cautelare per altrettanti extracomunitari (otto gambiani e due senegalesi), tutti accusati di spaccio di droga in concorso. Le porte del carcere si sono aperte per tre gambiani, rispettivamente di 28, 29 e 30 anni, mentre un senegalese è finito ai domiciliari. Per gli altri sei, c'è l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.



