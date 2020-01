Condividi | Cor 19:30 Nei guai tre giovani ittiresi, trovati in flagranza dai militari della locale stazione dei carabinieri. Sequestrate anche le motoseghe utilizzare per tagliare le querce Tagliano e rubano legna, tre arresti a Ittiri



ITTIRI - I militari della locale stazione Carabinieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, tre giovani residenti a Ittiri, due dei quali già noti alle forze dell'ordine. Gli stessi sono stati sorpresi in località "s'istacche sa ucca de su giannittu", nell'agro del paese, all'interno di un fondo di proprietà di un pensionato invalido, asportando circa 160 quintali di legno di quercia, per un valore complessivo commerciale stimato di circa 2500 euro. I militari hanno provveduto a sequestrare due motoseghe appena utilizzate per tagliare gli alberi. Questa mattina il Giudice del Tribunale di Sassari ha convalidato il fermo.