Lo scalo di Cagliari interessato dalle prime ore del mattino da alcuni banchi di nebbia a bassa quota che non permettono il normale svolgimento delle operazioni Nebbia, Roma-Cagliari dirottato su Alghero



ALGHERO - Disagi questa mattina (venerdì) all'aeroporto di Cagliari-Elmas. All'origine di tutto la fitta nebbia che ha complicato non poco le operazioni di atterraggio e decollo degli aerei.



Voli in ritardo e un aereo dirottato all'aeroporto di Alghero. Si tratta del volo Alitalia da Roma Fiumicino AZ 01591 delle ore 9.20, atterrato sullo scalo algherese qualche minuto dopo.



