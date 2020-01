Condividi | Red 19:18 Ieri mattina, durante un controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Gallura hanno arrestato un incensurato logudorese per il reato di esportazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Esporta stupefacenti: 45enne in manette



SANTA TERESA DI GALLURA - Ieri mattina (giovedì), durante un controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Gallura hanno arrestato un 45enne incensurato logudorese per il reato di esportazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, impegnati nel controllo dei transiti da e per la Corsica, hanno fermato l’uomo alla guida di un autocarro carico di fieno, intento ad imbarcare il mezzo sul traghetto.



Dopo la perquisizione veicolare, i militari hanno trovato, nascoste sotto i sedili della motrice, tre buste in cellophane con all’interno complessivi 609grammi di marijuana destinati al mercato nero corso. L’uomo è stato tratto in arresto ed accompagnato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.



La sostanza stupefacente sequestrata dai Carabinieri, se messa sul mercato, avrebbe fruttato all'arrestato un guadagno di oltre 3mila euro. Sono in atto le indagini per verificare la provenienza della sostanza. L'arresto è stato convalidato questa mattina dal giudice perle indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania.