Rugby: vittoria per l´Amatori Alghero

ALGHERO - Una vittoria importante per l’Amatori Alghero contro una diretta concorrente per la salvezza, I Centurioni Lumezzane. La gara, valida per la nona giornata del campionato di serie A ed andata in scena in anticipo, alle 12, a Maria Pia, è stata vinta dai padroni di casa con il punteggio di 20-5 al termine di una sfida sempre in vantaggio. Importante il recupero dall’infermeria di Sciacca e Salaris. Inoltre, da segnalare in campo il nuovo innesto Pietro Antonelli, classe 1991 proveniente dall’Aquila, e il rientro di Spirito.



Parte bene l’Alghero, con due piazzati pennellati dal piede di Micheli al 2' ed all'11'. Gli ospiti rispondono con una meta di Bandera al 39', che manda le squadre al riposo sul 6-5. Ritmi elevati tra le due formazioni anche al rientro in campo, con punti firmati slo dai locali. Al 49', prima meta algherese, con Tongia. La seconda arriva 18' dopo, con Calabrò, appena rientrato in campo dopo un giallo. Entrambe le mete vengono trasformate da Micheli.



Nonostante qualche errore ed una meta annullata nel primo tempo, l’Amatori Alghero ha dimostrato di volere questa vittoria e di sapere quanto fosse importante far punti. Così, la formazione catalana sale a quota 10punti, che valgono all'ottavo posto in classifica. Il prossimo impegno, domenica 19 gennaio, sarà in Piemonte, per la prima giornata di ritorno, sul campo del Cus Torino.



AMATORI ALGHERO-I CENTURIONI LUMEZZANE 20-5:

AMATORI ALGHERO: Alegiani, Deligios (21' Palmisano), Antonelli, Serra, Delrio, Micheli, Michel, Tongia, Sciacca (25'st Ilie), Calabrò, Lofrese, Paco (3'st Fall), Stefani, Spirito (16'st Salaris), Poloni (31'st Macchioni).

I CENTURIONI LUMEZZANE: Mokom (1'st Zaboni), Bandera, Casini, Savardi (5' Franceschini), Azzini, Aru, Gazzoli, Scanferla, Berardi (18' Gandolfi), Bertussi (1'st Mariani, 25'st Boschetti), Nicoli, Daniel, Trevisani (32' Hliwa), Florio (1'st Seye), Franzoni (1'st Aloé). Coach Alessandro Geddo.

ARBITRO: Antonino Nobile di Frosinone.

