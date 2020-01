video Condividi | Cor 11:44 Ecco le immagini opportunamente ritoccate. Il fatto risale al 4 gennaio ma il video girato da alcuni passanti diventa virale. Il rischio per i due turisti travolti dal piacere sfrenato, è che il loro gesto rientri a pieno titolo tra quelli punti dalla legge perchè «osceno in luogo pubblico» Sesso sfrenato ai Bastioni di Alghero



ALGHERO - Sole, mare e temperature estive. Le condizioni ideali per una scappatina en plein air sotto i Bastioni della splendida città di Alghero. E nulla importa se poco più avanti c'è perfino un pescatore intento a gettare l'amo.



E accaduto nelle scorse settimane. Ma il video girato da alcuni passanti e messo in rete tra social e WhatsApp diventa virale. Impossibile in effetti pensare di passare inosservati, seppur nell'appartato Bastione.



Il rischio per i due turisti travolti dal piacere sfrenato, è che il loro gesto rientri a pieno titolo tra quelli punti dalla legge perchè «osceno in luogo pubblico».