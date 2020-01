Condividi | Cor 16:26 Ancora disagi per i passeggeri dai tre aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia. 8 in tutto i voli che resteranno a terra operati da Alitalia e 4 da Air Italy. Problemi che si sommano alla continuità ancora in stand-by: da aprile stop prenotazioni. Regione nel caos più totale Martedì da incubo: 12 voli cancellati nell´Isola



ALGHERO - Sarà un'altra giornata di passione, l'ennesima, per i passeggeri sardi in transito dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia. E' infatti previsto per la giornata di martedì il nuovo sciopero nazionale Enav indetto da parte dell’organizzazione sindacale Unica e da parte delle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Assivolo Quadri.



Dodici in tutto i collegamenti di continuità territoriali cancellati, altri potrebbero aggiungersi da parte delle compagnie low cost. Per l'ex Meridiana stop all'Olbia-Roma delle 12.45, all'Olbia-Milano delle 12.50, al Milano-Olbia delle 15 e al Roma-Olbia delle 14.25.



Alitalia cancella invecve il Cagliari-Roma delle 14.35 e delle 15.45, al Cagliari-Milano delle 15.25, al Roma-Cagliari delle 12.25 e delle 13.55, al Milano-Cagliari delle 13.15, al Roma-Alghero delle 13.40 e all'Alghero-Milano delle 15.30. 8 in tutto i voli che resteranno a terra operati da Alitalia e 4 da Air Italy.