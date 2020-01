Condividi | Red 18:03 Nei guai una 30enne arrestata a Villasor, dai Carabinieri della locale Stazione. La donna è destinataria di un decreto di esecuzione penale emesso dal Tribunale di Sassari per diverse condanne per decine di furti in abitazione effettuati negli ultimi anni nel Sassarese Furti nel Sassarese: algherese in manette



ALGHERO – Questa mattina (lunedì), una 30enne algherese è stata arrestata a Villasor, dai Carabinieri della locale Stazione. La donna è destinataria di un decreto di esecuzione penale emesso dal Tribunale di Sassari per diverse condanne per decine di furti in abitazione effettuati negli ultimi anni nel Sassarese. Attualmente, la 30enne è domiciliata a Villasor, dove avrebbe occupato una casa cantoniera, insieme alla sua famiglia, lungo la Strada statale 196. Ora, è stata accompagnata nel carcere di Uta, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. ALGHERO – Questa mattina (lunedì), una 30enne algherese è stata arrestata a Villasor, dai Carabinieri della locale Stazione. La donna è destinataria di un decreto di esecuzione penale emesso dal Tribunale di Sassari per diverse condanne per decine di furti in abitazione effettuati negli ultimi anni nel Sassarese. Attualmente, la 30enne è domiciliata a Villasor, dove avrebbe occupato una casa cantoniera, insieme alla sua famiglia, lungo la Strada statale 196. Ora, è stata accompagnata nel carcere di Uta, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.