Condividi | Red 8:12 I militari della Stazione di Cardedu, al termine di complesse ed articolate attività di indagine, scaturite da una denuncia di un 65enne, che dopo aver versato 359euro, non ha mai ricevuto il contratto assicurativo, hanno denunciato a piede libero un napoletano, già noto alle Forze dell´ordine Assicurazioni false: denunciato 30enne



CARDEDU - Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità, nel contrasto all’annoso fenomeno delle truffe in materia assicurativa. I militari della Stazione di Cardedu, al termine di complesse ed articolate attività di indagine, scaturite da una denuncia di un 65enne, che dopo aver versato 359euro, non ha mai ricevuto il contratto assicurativo, hanno denunciato a piede libero un 30enne, residente nel Napoletano e già noto alle Forze dell'ordine.



L’uomo, che agiva tramite contatti telefonici, forte anche dell’attuale periodo di crisi, con la promessa di applicare prezzi assolutamente concorrenziali, induceva le vittime ad effettuare il versamento di quanto pattuito. E'importante prestare molta attenzione a prezzi vantaggiosi proposti fuori dai consueti canali assicurativi.



Al riguardo, il Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro invita i cittadini «a segnalare e denunciare immediatamente fatti analoghi». Sono attualmente in corso attività finalizzate all’individuazione di ulteriori vittime che potrebbero essere ancora all’oscuro del meccanismo truffaldino. CARDEDU - Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità, nel contrasto all’annoso fenomeno delle truffe in materia assicurativa. I militari della Stazione di Cardedu, al termine di complesse ed articolate attività di indagine, scaturite da una denuncia di un 65enne, che dopo aver versato 359euro, non ha mai ricevuto il contratto assicurativo, hanno denunciato a piede libero un 30enne, residente nel Napoletano e già noto alle Forze dell'ordine.L’uomo, che agiva tramite contatti telefonici, forte anche dell’attuale periodo di crisi, con la promessa di applicare prezzi assolutamente concorrenziali, induceva le vittime ad effettuare il versamento di quanto pattuito. E'importante prestare molta attenzione a prezzi vantaggiosi proposti fuori dai consueti canali assicurativi.Al riguardo, il Comando provinciale dei Carabinieri di Nuoro invita i cittadini «a segnalare e denunciare immediatamente fatti analoghi». Sono attualmente in corso attività finalizzate all’individuazione di ulteriori vittime che potrebbero essere ancora all’oscuro del meccanismo truffaldino.