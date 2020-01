Condividi | Cor 16:23 La donna, originaria dell´Oristanese, è rimasta in silenzio per anni, senza mai trovare il coraggio di denunciare l’abuso sessuale. Provvidenziale l´intercettazione dei carabinieri di Porto Torres 50enne violentata, la denuncia dopo anni



PORTO TORRES - I fatti. Una cinquantenne residente nell’Oristanese violentata in un casolare di Codrongianos dall’uomo che aveva conosciuto attraverso il social poco prima e da un suo amico. La donna con lo stupratore avevano avviato una conversazione prima di concordare un incontro per conoscersi di persona.



Durante l’abuso la donna sarebbe stata filmata e fotografata con il cellulare. Poi le minacce: se avesse raccontato il fatto, le foto sarebbero state mostrate alla figlia e rese pubbliche. Tutti i fatti risalgono al 2015, ma la vittima ha trovato la forza di raccontarli soltanto qualche anno dopo. La 50enne è infatti rimasta in silenzio per anni, senza mai trovare il coraggio di denunciare l’abuso sessuale.



Tanto che l'inchiesta partii soltanto perchè i carabinieri della compagnia di Porto Torres avevano captato una frase della donna durante un'intercettazione in cui lei parlava al telefono con un indagato per altre vicende. Dopo la convocazione in caserma, la cinquantenne aveva confessato di non aver mai avuto il coraggio di presentare una denuncia. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di risalire agli aguzzini della donna. I due cittadini marocchini sono oggi accusati di violenza sessuale.