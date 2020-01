Condividi | Cor 20:10 Dal 25 gennaio alla Galleria Cavó di Trieste. E´ un dialogo tra il corpo della stessa artista e il filo spinato: una linea di confine appunto, un limen Limen, Silvia Sanna espone a Trieste



ALGHERO - Le fotografie concettuali dell’artista algherese Silvia Sanna propongono un dialogo tra il corpo della stessa artista e il filo spinato. Il corpo che diventa una linea di confine appunto, un limen. Il filo, con le sue evidenti spine, non solo percorre il corpo lungo la silhouette ma anche penetra e lega parti di esso.



Dal 25 gennaio Silvia Sanna espone nella Galleria Cavó di Trieste (via San Rocco 1). L'inaugurazione è alle ore 18. Silvia Sanna è un'artista sarda. Si lascia presto affascinare dalla macchina fotografica che per lei diventa oggetto di indagine e scoperta.



Si laurea all'Accademia di Belle Arti e concentra il suo lavoro prevalentemente sull'autoritratto usando il corpo come un filo conduttore. Tra i temi indagati: condizioni, ossessioni, quotidianità. Ha partecipato a mostre nazionali ed internazionali in Italia, Stati Uniti, Corea del Sud, Francia e Spagna.