Studenti dell´Ianas in stage a Tortolì

TORTOLI' - Studenti in stage in Comune con l'Alternanza scuola lavoro. La Giunta comunale ha deliberato una convenzione con lo Ianas, l'Istituto di istruzione professionale dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Tortolì.



Il progetto, nel quale gli studenti saranno impegnati, consiste nel fornire supporto all'Ente nell'ambito dell'accoglienza e nel servizio informativo all'utenza. «Siamo felici di poter realizzare questo importante progetto – dichiara l’assessore comunale alle Politiche sociali e giovanili Emanuela Laconca - un modo per avvicinare i giovanissimi alla casa comunale e una preziosa opportunità per loro di acquisire conoscenze sotto il profilo sociolavorativo».



Infatti, l'Alternanza lavoro costituisce per gli studenti delle scuole superiori un modo di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte della formazione anche in un ente. Un'ottima occasione per acquisire competenze spendibili nel mercato del lavoro. Per ciascun allievo verrà predisposto un percorso formativo personalizzato coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi. La prossima settimana, gli studenti si recheranno in Comune per iniziare a conoscere dal vivo le attività e gli organi dell'ente.