Olbia: open day al Deffenu

23:52 Alghero: open day allo Scientifico Dopo i Giorni dell’orientamento ed “Una giornata da liceale”, saranno ancora molte le occasioni di incontro al Liceo "E.Fermi". Gli open day si svolgeranno sabato e domenica e proseguiranno nei mesi successivi con “Laboratori aperti”

11:24 Studenti dell´Ianas in stage a Tortolì «Un´opportunità formativa per i ragazzi di acquisire competenze nel campo del lavoro e per avvicinarsi alla casa comunale»¸ sottolinea l´assessore alle Politiche sociali e giovanili del Comune di Tortolì Emanuela Laconca

21:02 Open days al Roth di Alghero Sabato pomeriggio e domenica mattina, nelle due sedi dell’Istituto di istruzione superiore “Angelo Roth” di Via Diez e di Via Degli orti, si terranno due giorni di Open days. L’istituzione scolastica si aprirà al territorio come supporto rivolto ai ragazzi ed alle loro famiglie, che stanno per concludere il ciclo di studio della scuola media

16/1/2020 Il Liceo Figari si mette in mostra Sabato, ci sarà un’altra occasione per visitare il Liceo di Sassari e per conoscere l’offerta formativa dei laboratori della scuola. Stavolta, l´appuntamento sarà solo per una serata, dalle 16 alle 19, nella sede storica in Piazza d’Armi 16-angolo Via Calvia

15/1/2020 Open day 2020 all´Ipia di Alghero Il tradizionale appuntamento dell’Istituto Professionale industria e artigianato di Alghero si terrà sabato, dalle 15 alle 19.30. Per ulteriori informazioni, si può telefonare al numero 079/951106 e chiedere dei responsabili di sede

15/1/2020 Sabato open Play al Liceo Azuni L´appuntamento è per sabato 18 gennaio a Sassari. Un’ulteriore occasione per mostrare le potenzialità dei corsi di studio musicale e coreutico, nei quali gli allievi sono protagonisti di importanti eventi artistici in città e nel territorio in collaborazione tra il Liceo Azuni e vari enti ed associazioni

14/1/2020 Docenti precari in piazza il 17 gennaio La manifestazione in programma a Sassari. Il decreto, per via delle norme in esso contenute, si sta rivelando come un vero e proprio “ammazza precari” che rischia di generare una moltitudine di decine di migliaia di esodati con tanti anni di servizio prestati nella scuola pubblica