Alghero risplende a Stoccarda

Lorenzo Carboni (Village Torre del Porticciolo) alla fiera del turismo di Stoccarda, tra le più importanti vetrine europee nel settore delle vacanze. Col Consorzio Turistico Riviera del Corallo rappresenta la città di Alghero. Stoccarda è tappa obbligata per moltissime aziende e commercianti che traggono benefici importanti dalla fiera. Succede così con tutte le regioni che da anni fanno una promozione massiccia in questa città, con un ricchissimo bacino d´utenza, sede di aziende quali Bosch, Mercedes, Audi e Porche. Le sue parole dallo stand della Regione Sardegna.