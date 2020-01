Condividi | Cor 12:55 Grazie ai nuovi laboratori appena inaugurati, con la nascita di una sala di registrazione vera e propria, con strumenti musicali di alto livello e dispositivi digitali di ultima generazione, ad Alghero si impara a registrare e produrre musica con un corso professionale Editing musicale, corsi al Roth



ALGHERO - Presso la sede ITI dell’Istituto Roth di Alghero si può progettare e creare anche la musica. Grazie ai nuovi laboratori appena inaugurati, con la nascita di una sala di registrazione vera e propria, con strumenti musicali di alto livello e dispositivi digitali di ultima generazione si impara a registrare e produrre musica con un corso professionale.



Studenti e docenti apprendono le tecniche digitali di registrazione e di elaborazione audio. La finalità principale del corso è quella di fornire le basi sulle tecniche e sugli strumenti utilizzati in un moderno studio di registrazione per la produzione di elaborati audio musicali professionali. Il formatore esperto è un musicista e tecnico del suono di grande esperienza e con un alto livello di formazione professionale, Gabriele Masala, che, con un taglio operativo, utilizza le apparecchiature a disposizione dello studio di registrazione.



