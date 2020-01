video Condividi | Cor 17:00 Malviventi scatenati in città. Colpo notturno ad Alghero presso gli uffici dell´Anagrafe e Stato Civile di Via Catalogna. Sul posto le forze dell´ordine che hanno avviato approfondite indagini. Le immagini Serranda divelta e vetrata sfondata in Comune



ALGHERO - Serranda divelta e vetrata sfondata. Così alcuni malviventi si sono introdotti questa notte all'interno degli uffici del Comune di Alghero. Presi di mira Anagrafe e Stato Civile in via Catalogna.



Per niente impauriti dalla centralità degli uffici, il commando avrebbe puntato la sala che ospita la cassaforte, dove vi sono custoditi anche documenti e certificati. Non è la prima volta che gli uffici del comune algherese vengono presi di mira.



Sul posto le forze dell'ordine che hanno avviato approfondite indagini nel tentativo di risalire agli autori del blitz. Concluso un primo sopralluogo, la serranda è stata incatenata con alcuni lucchetti di sicurezza e la porta oscurata con carta coprente.



