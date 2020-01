Condividi | A.B. 19:07 Non inizia bene il girone di ritorno per l’Alghero che, nella gara valida per la decima giornata del girone 1 del campionato di Serie A, perde 41-6 sul campo del Cus e non guadagna punti utili per la classifica. Alle spalle,I Centurioni Lumezzane e Cus Genova sono ora più vicine Rugby: Amatori sconfitta a Torino



ALGHERO - Sconfitta pesante per l’Amatori Alghero sul campo della vicecapolista Cus Torino. I piemontesi hanno battuto i catalani per 41-6, guadagnando 5punti nel match valido per la decima giornata del girone 1 del campionato di serie A. Il XV algherese ha messo la firma al tabellino solo nel primo tempo, con 6punti frutto di due piazzati di Micheli. L’Alghero ha provato a tenere testa alla formazione piemontese, che ha dimostrato il suo valore e soprattutto non ha permesso che l’Alghero portasse via nemmeno un punto dal proprio campo. Ospiti che hanno dovuto subire un parziale ampio già nel primo tempo, chiuso sul 22-6. Nella ripresa, poco è cambiato, con gli universitari che ha trovato per altre tre volte la via della meta, fissandoo il risultato sul 41-6 e conquistando anche il punto bonus. Diversa, rispetto a quella che sette giorni fa ha portato alla vittoria, la prestazione di Serra e compagni. Ora, I Centusioni Lumezzane ed il Cus Genova (uniche due squadre battute dall'Amatori all'andata) sono distanti tre lunghezze e nel girone di ritorno saranno da affrontare in casa loro.



Tornando alla gara, i primi ad andare a segno sono stati gli algheresi su piazzato: Micheli preciso per lo 0-3 al 5'. Cinque minuti dopo, è Reeves per i padroni di casa a far meta e realizzarla. Il Cus spinge e trova altre due mete al 17’ con Petrolati (trasforma Reeves) ed al 35’ con Civita. L’Alghero muove il tabellino con Micheli, che mette a segno il secondo piazzato per il temporaneo 19-6 al 38'. Ma il primo tempo si chiude 22 -6 per i padroni di casa, che incrementano di altri 3punti con un piazzato di Reeves al 40’. Nella ripresa solo Cus a referto, con tre le mete siglate al 48’, 60’ e 75’ con Quaglia, Reeves e Petrolati (le prime due trasformate da Reeves). Nel prossimo turno, a Maria Pia arriverà il Parabiago, che in classifica precede l’Alghero con 22punti.



CUS TORINO–AMATORI ALGHERO 41-6:

CUS TORINO: Monfrino (21’st Bartoletti), Sacco, Bussolino, Groza (17’ Bellazzo), Civita, Reeves, Petrolati, Merlino, Quaglia (21’st Pedicini). Spinelli, Ursache, Guzman (21’st Perrone), Carossi, Caputo (21’st Racca), Modonutto (12’ Modonutto). Coach Lucas D’Angelo.

AMATORI ALGHERO: Alegiani, Palmisano (25’st Catania), Delrio, Serra, Madeddu, Micheli, Michel, Tongia, Sciacca (23’st Navarro), Calabrò (30’ Fall), Lofrese, Paco (1’st Ilie), Stefani (20’st Gabbi), Spirito, Salaris (23’st Macchioni).

ARBITRO: Francesco Crepaldi di Milano.

