Calcio femminile: Torres vincente in trasferta

SASSARI – Dopo il pareggio di Bologna, la Torres inizia il girone di ritorno del campionato di serie C di calcio femminile espugnando per 0-3 il campo romano del Grifone grigioverde. Con questo risultato, le rossoblu mantengono il distacco di 3punti dalla capolista Pontedera, capolista del girone C e vincente in casa della Res woman Roma.



PRIMO TEMPO. Al 3', le sassaresi passano in vantaggio con un grande tiro dal limite di Maria Grazia Ladu, che si insacca sotto la traversa. Sette minuti dopo, lancio di Sotgiu per Ladu che, con una mezza rovesciata, serve Dasara in area, anticipata di un soffio dall'uscita di De Angelis. Al 25', la prima occasione del Grifone, con una punizione dal limite dell'area calciata da Antonilli, con palla oltre la traversa. Alla mezz'ora, punizione dalla trequarti di Ferrer, la palla arriva sui piedi di Ladu, che calcia debolmente: facile la parata del portiere. Un minuto dopo, arriva il raddoppio rossoblu: cross di Ladu dalla destra ed incornata vincente di Marenic, che firma la 12esima rete del suo campionato. Al 40', su azione d'angolo, Tumane la spizza di testa per Ladu, che calcia fuori misura.



SECONDO TEMPO. Primi minuti di gioco e subito occasione Torres, grande accelerazione di Ladu e Dasara, scambio tra le due, Dasara va al tiro, ma De Angelis para. Al 6', ripartenza del Grifone in contropiede fermato dal fallo tattico di Tola. Dai 30metri, il capitano gialloverde calcia forte, ma centrale e Savickaite para. Un minuto dopo, ripartenza rossoblu sulla destra, Marenic va sul fondo, salta un'avversaria ed effettua un cross per Dasara, che fa partire un gran destro: parato. All'8', Ladu parte centralmente e serve Marenic, che da posizione defilata calcia in porta, ma De Angelis blocca. Quattro minuti dopo, ci prova Ferrer con un pallonetto dalla distanza, ma la palla si spegne oltre la traversa. Al 13', combinazione Ladu-Dasara, che calcia: tiro deviato da un difensore e calcio d'angolo. Al quarto d'ora, punizione di capitan Congia dai 18metri di poco a lato. Cinque minuti dopo, Sondor lavora palla sulla destra e mette in mezzo, Ferrer tenta l'acrobazia e palla sul fondo. Al 35', Marenic salta il portiere, ma colpisce il palo. Subito dopo, la serba chiede il cambio: al suo posto Iannetti. Al 40', calcio di rigore per la Torres, che Lombardo trasforma per lo 0-3 finale. L'arbitro concede 5' di recupero, ma il risultato non cambia più.



GRIFONE GIALLOVERDE-SASSARI TORRES 0-3:

GRIFONE GIALLOVERDE: De Angelis, Conti, Fatati, Fiore, Verro, Saccoman, Bevilacqua, Antonilli, Piermattei, Giuliani, Forgnone.

SASSARI TORRES: Savickaite; Sondore, Congia, Tola, Tumane; Sotgiu, Ferrer, Lombardo; Ladu, Dasara, Marenic (37'st Iannetti).



