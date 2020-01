Condividi | Red 16:11 Sabato pomeriggio, i ragazzi delle Parrocchie di Alghero ed Olmedo vivranno un momento unico ed autentico, organizzato dall´Azione cattolica ragazzi. L´appuntamento, che quest´anno si chiama “Ricostruire una città”, sarà alle 15, nella Parrocchia di San Giuseppe, nel quartiere della Pietraia Festa della Pace ad Alghero



ALGHERO - Sabato 25 gennaio, dalle 15, i ragazzi delle Parrocchie di Alghero ed Olmedo vivranno la “Festa della Pace”. Quest'anno, l'appuntamento è intitolato “Ricostruire una città”.



Sarà un momento unico ed autentico, dove i bambini, attraverso il gioco, faranno la loro analisi sugli ostacoli che spesso non rendono la città a misura dei propri abitanti. La festa, organizzata dall'Azione cattolica ragazzi, si concluderà in serata, con un momento di preghiera.



«Aspettiamo chiunque voglia condividere con noi il gioco e la voglia di stare insieme per costruire la pace», dichiarano gli organizzatori Acr. L'incontro, infatti, sarà aperto a tutti.



