Olbia, controlli sulla movida: denunce e multe



OLBIA - Controlli serrati nel weekend nei posti "sensibili" per spaccio e vandalismo, frequentati in particolar modo da giovanissimi. Il servizio, rientra nel contesto dell’attività di prevenzione e repressione dell'uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti, vendita di alcolici e superalcolici ai minorenni. Nell’attività sono stati controllati diversi esercizi pubblici e night club, nei quali gli agenti della Polizia Amministrativa hanno rilevato numerose inadempienze, immediatamente contestate ai titolari, che saranno soggetti a pesanti sanzioni amministrative.



Sono state identificate più di 130 persone, tra cui numerosi extracomunitari, 4 dei quali sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria. Si tratta di un cittadino pakistano di 26 anni, al quale era stata ritirata la carta d'identità, per irregolarità sulla normativa dell’immigrazione, aveva falsamente denunciato lo smarrimento pur di ottenere un nuovo documento; un cittadino senegalese di 51 anni, invece, ha dichiarato falsamente la sua dimora, al fine di vanificare eventuali controlli amministrativi.



E ancora: un cittadino marocchino di 49 anni è stato denunciato per abbandono di persone minori o incapaci; un altro cittadino pakistano, di 41 anni, era inottemperante ad un decreto di espulsione del Prefetto e contestuale ordine del Questore di Sassari di lasciare il territorio dello stato. Nel corso della stessa attività, inoltre è stato denunciato in stato di libertà per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale un ragazzo olbiese, perchè pur di sottrarsi ai controlli ha reagito agli agenti.