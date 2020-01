Condividi | Cor 18:00 «Attendiamo con fiducia un riscontro positivo da parte dell’Assessore allo sport Maria Grazia Salaris e della Giunta guidata dal Sindaco Mario Conoci, convinti che sapranno dimostrare che lo sport è veramente per tutti, anche in relazione al fatto che si tratta di una iniziativa sportiva ancora non presente in città ed aperta a tutti in quanto proposta a carattere pubblico» Golf, silenzio sul campo pratica

«Sport per tutti, dimostriamolo»



ALGHERO - In attesa di capire l'apprezzamento della politica locale sul



Fattore questo - sottolineano dal club - che penalizza pesantemente l’associazione golfistica locale in quanto oltre a non poter iscrivere i propri associati alla Federazione Italiana Golf (FIG), esclude la stessa associazione sportiva locale dalla possibilità di accedere ai bandi di finanziamento a favore dello sviluppo e sostegno dello sport in Sardegna.

«Dopo aver protocollato presso il Comune di Alghero, ai primi di novembre, la richiesta di concessione dell’area pubblica individuata per l’ubicazione del campo pratica da golf pubblico (circa 100 metri per 260 metri), con la stagione golfistica 2020 ormai alle porte, siamo fiduciosi ed auspichiamo che in tempi brevi arrivi una risposta favorevole da parte dell’Amministrazione comunale di Alghero in merito a questa iniziativa di carattere sportivo».



«Non pretendiamo alcun finanziamento o supporto economico da parte dell’Amministrazione comunale e tantomeno ne chiederemo in futuro - sottolineano dall'associazione algherese - ma abbiamo la necessità di avere un campo pratica in città, dove poterci esercitare alla pratica del golf e quindi la possibilità di accreditare l’Associazione Sportiva Dilettantistica locale Alghero Park Country Club alla FIG con la conseguente opportunità per gli iscritti di poter essere tesserati dalla stessa FIG sotto il nome dell’Associazione golfistica locale, il tutto in un’ottica di golf pubblico e quindi aperto a tutti. Per ovviare a questa serie di impedimenti è necessario avere in concessione, eventualmente anche temporanea, un’area pubblica, in città, facilmente accessibile, individuata presso Maria Pia, dove ubicare il campo pratica senza la necessità di apportare modifiche o alterazioni dello stato dei luoghi».



