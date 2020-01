Condividi | Red 22:06 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti del socio di un´attività commerciale operante nel Sulcis-Iglesiente nel settore turistico-ricettivo Scoperti 313mila euro di utili non dichiarati



IGLESIAS - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un controllo fiscale nei confronti del socio di un'attività commerciale operante nel Sulcis-Iglesiente nel settore turistico-ricettivo. L’attività ispettiva trae origine da ulteriori approfondimenti di carattere tributario conseguenti ad una verifica fiscale, condotta nel dicembre 2019 nei confronti del soggetto giuridico qualificato quale “evasore totale”, alla luce dell’occultamento dei propri ricavi per oltre 411mila euro.



L'azione dei finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti in capo ai componenti di un board societario, le quali stabiliscono che la tassazione degli utili conseguiti dalle società di persone avviene con l'indicazione da parte del socio, nella relativa dichiarazione annuale dei redditi, della quota parte del reddito conseguito dalla società, determinata in proporzione alle quote di partecipazione detenute dal socio stesso. L'attenzione delle Fiamme gialle si è concentrata sulla verifica della corretta dichiarazione della quota parte di reddito di competenza del socio amministratore, nei cui confronti è stata rilevata l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi a fronte di utili a lui imputabili per complessivi 313.430euro, per le annualità d'imposta dal 2014 al 2018, circostanza che lo ha qualificato quale "evasore totale".