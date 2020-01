Condividi | Cor 9:50 Dopo aver surfato lo sfortunato cagliaritano si è tolto la muta ed è stato colto dal malore che non gli ha dato scampo. Sono stati gli amici a dare l’allarme con l’arrivo di una ambulanza e poi di una unità medicalizzat Malore a Flumini, muore surfista



QUARTU - Tragedia sul lungomare di Flumini nel comune di Quartu. Nel tardo pomeriggio di mercoledì orafo cagliaritano di 59 anni è morto dopo essere uscito dall’acqua, tradito con tutta probabilità da un infarto fulminante.



Dopo aver surfato lo sfortunato cagliaritano si è tolto la muta ed è stato colto dal malore che non gli ha dato scampo. Sono stati gli amici a dare l’allarme con l’arrivo di una ambulanza e poi di una unità medicalizzata.



