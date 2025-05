S.A. 20:37 Parapendista cade in mare a Balai Nel pomeriggio una persona è caduta in mare con il proprio parapendio, nello specchio acqueo antistante la località di "Balai Lontano" del Comune di Porto Torres. Immediata l’uscita del mezzo di soccorso della Guardia Costiera



PORTO TORRES - Oggi pomeriggio, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres ha ricevuto una segnalazione di soccorso relativa ad una persona caduta in mare con il proprio parapendio, nello specchio acqueo antistante la località di "Balai Lontano" del Comune di Porto Torres. Immediatamente è stata disposta l’uscita del mezzo di soccorso, che ha raggiunto prontamente il luogo dell’incidente. Il personale della Guardia Costiera di Porto Torres è riuscito ad avvicinarsi all'uomo e a trarlo in salvo, nonostante le condizioni meteomarine non favorevoli. L’uomo è stato trasportato a bordo e condotto in sicurezza presso la banchina della Capitaneria di porto turritana. Al rientro in porto, il malcapitato è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, prontamente allertato, che ha provveduto ad accertare le sue condizioni e prestare assistenza medica.