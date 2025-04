Cor 18:57 Imbarcazione incagliata nella Baia di Porto Conte Provvidenziale l´intervento di un operatore che ha trainato l´imbarcazione fino alla vicina marina di Porto Conte. Sul posto la capitaneria di porto



ALGHERO - Attimi di panico per due diportisti di nazionalità francese, classe 1956 lui e classe 1947 lei, incagliati su un fondale roccioso con la propria imbarcazione a vela di circa 12 metri, presso “Cala Calcina” all’interno della Baia di Porto Conte. In zona condimeteo non favorevoli, al di fuori

della Baia di Porto Conte presenti onde di circa 2 metri di altezza. Sono le ore 08:05 circa quando la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres riceva una chiamata di soccorso. Un’imbarcazione è incagliata a seguito dell’urto contro gli scogli, presenta una falla nella zona poppiera ed inizia ad imbarcare acqua.



La Capitaneria di porto Turritana assumendo il coordinamento dell’evento SAR dispone l’uscita immediata della Motovedetta CP 559 dislocata presso il porto di Alghero. Viene allertato anche il Comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero che in qualità di Alerting post gestirà le comunicazioni facendo da intermediario tra la superiore Capitaneria di porto e l’imbarcazione francese. I malcapitati, seppur spaventati per l’evento, erano in buono stato di salute e non volevano abbandonare l’imbarcazione, temendo l’affondamento della stessa.



Il proprietario, al fine di tentare il recupero della propria imbarcazione ha così deciso di contattare due operatori locali per richiedere un intervento di rimorchio in emergenza. La Motovedetta, in attesa dell’arrivo dei mezzi nautici, ha stazionato in zona per monitorare le condizioni di sicurezza e la galleggiabilità dell’imbarcazione francese.