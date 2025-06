Cor 8:00 Malore a Bosa, muore un corallaro Doriano Belloni, 74 anni, è stato subito soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare



BOSA - Tragedia a Bosa, in un tratto di mare abbastanza vicino alla costa Nord, verso Capo Marrargiu. È morto Doriano Belloni, 74 anni, originario di Rimini ma residente a Bosa. Regolarmente autorizzato alla pesca del corallo, ha avuto un malore mentre stava facendo un’immersione. Inutili i soccorsi, la procura ha aperto un’inchiesta.