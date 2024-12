Cor 8:00 Barca incagliata nelle gabbie, 87enne in ospedale Provvidenziale l´intervento degli uomini della Capitaneria di porto di Alghero nell’impianto di itticoltura situato nella rada algherese



ALGHERO - Durante il tardo pomeriggio di lunedì 16 dicembre, intorno alle ore 19, la Sala operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero ha ricevuto una segnalazione circa l’incaglio di un natante di 6 metri all’interno di una delle gabbie dell’impianto di itticoltura sito nella rada di Alghero. La Capitaneria di porto di Porto Torres ha immediatamente assunto il coordinamento dell’evento disponendo l’uscita del battello G.C. B153 per verificare le condizioni della persona di sesso maschile di 87 anni in difficoltà.



Giunto in zona, l’equipaggio della Guardia Costiera di Alghero ha accertato l’impossibilità di rimuovere l’unità incagliatasi all’interno di una delle gabbie, ed ha proceduto al trasbordo dell'uomo, assicurando, per ragione di sicurezza, l’unità alla gabbia. Prima di rientrare, i militari, al fine di scongiurare eventuali possibili pregiudizi per l’ambiente, hanno ispezionato il mezzo incagliato, verificando che non vi fosse alcuno sversamento in mare o comunque che l’unità non presentasse criticità relative alla stabilità. Per l'uomo, che presentava un trauma facciale è stato richiesto l’invio di un’ambulanza presso la banchina Dogana del porto di Alghero.