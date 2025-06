Cor 10:44 Emergenza all´Asinara, turista ferita Emergenza sabato all´Isola dell´Asinara: Turista ferita ad una mano soccorsa dai mezzi della Guardia Costiera di Porto Torres. La donna è stata trasferita al pronto soccorso di Sassari



PORTO TORRES - Emergenza sabato sull’isola dell’Asinara: una donna di 31 anni è rimasta ferita ad una mano in seguito ad una caduta occorsa durante un’escursione in bicicletta. La sala operativa della Guardia Costiera turritana, d’intesa col 118 di Sassari ha assicurato il trasferimento via mare della ragazza, dall’isola al porto di Porto Torres per il successivo trasporto in ospedale.



La dipendente motovedetta CP 871, con a bordo personale sanitario del 118 di Sassari, ha raggiunto l’ormeggio di Cala d’Oliva dove con l’ausilio e le prime cure del personale sanitario l’infortunata è stata imbarcata e trasferita verso il porto di Porto Torres. In banchina ad attenderla era presente un’autoambulanza del servizio del 118 per il conseguente trasferimento presso il Pronto Soccorso di Sassari al fine di sottoporre la malcapitata alle ulteriori cure del caso.