CoronaVirus: caso sospetto a Castelsardo

CASTELSARDO – Caso sospetto di CoronaVirus a Castelsardo. Un bambino di due anni, figlio di una coppia cinese rientrata recentemente da Pechino, ha lamentato i classici sintomi influenzali, con tosse e febbre.



Il medico di famiglia ha quindi allertato l'unità di crisi, che ha isolato da ieri l'intera famiglia in casa. In programma oggi (mercoledì), le analisi del caso, a domicilio.



Una volta conosciuti i risultati dei test, verranno decise le azioni successive. In caso di positività al Corona Virus, la famiglia verrebbe ricoverata nell'attrezzato Reparto Malattie infettive dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari.