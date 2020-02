Cor 9:05 Paola Deiana allo stabilimento Sipa Bottiglie realizzate integralmente da plastica riciclata. La parlamentare algherese del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana, lunedì prossimo sarà in visita allo stabilimento Sipa



«Si tratta di una visita importante – ha detto la deputata - che permetterà a me e ai miei colleghi di reperire tutte quelle informazioni necessarie nell’ottica di una possibile modifica della legislazione vigente riguardante la percentuale di Pet riciclato utilizzabile durante il processo, perché attualmente il limite massimo è pari al 50%». Con l’onorevole Deiana saranno presenti i colleghi Rossella Muroni (LEU), Andrea Ferrazzi (PD) e Giampaolo Vallardi (Lega). Commenti ALGHERO - La parlamentare del Movimento 5 stelle Paola Deiana, lunedì prossimo, 10 febbraio, sarà a Vittorio Veneto, provincia di Treviso, per una visita istituzionale presso lo stabilimento, eccellenza made in Italy da sempre attenta a sviluppare soluzioni performanti nell’ambito del riciclo dei materiali plastici. Alla Capogruppo della Commissione Ambiente sarà illustrato l’innovativo sistema progettato e realizzato da Sipa della Zoppas Industries.Si tratta dell’Xtreme Renew. Una tecnologia unica al mondo che permette la produzione di bottiglie realizzate integralmente da plastica riciclata di qualità vergine partendo direttamente dallo scarto.«Si tratta di una visita importante – ha detto la deputata - che permetterà a me e ai miei colleghi di reperire tutte quelle informazioni necessarie nell’ottica di una possibile modifica della legislazione vigente riguardante la percentuale di Pet riciclato utilizzabile durante il processo, perché attualmente il limite massimo è pari al 50%». Con l’onorevole Deiana saranno presenti i colleghi Rossella Muroni (LEU), Andrea Ferrazzi (PD) e Giampaolo Vallardi (Lega).