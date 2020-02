A.B. 9:04 Taekwondo: olmedesi ancora sul podio nazionale Asd Taekwondo Olmedo ancora protagonista nella terza edizione dell´Open dei Castelli romani 2020 di Velletri, conquistando una medaglia d’argento ed una di bronzo







L'argento è arrivato grazie a Zedde, mentre Saccu ha conquistato il bronzo. Buona anche la prestazione di Manos e Pala, usciti entrambi nella fase eliminatoria e comunque interpreti di una buona gara, da migliorare sicuramente l’aspetto della gestione gara. I prossimi appuntamenti per gli atleti della aekwondo Olmedo, saranno domenica 23 febbraio “Trofeo Lanterna” di Genov,a che parteciperà con diciotto atleti delle categorie Esordienti e Cadetti; martedì 1 marzo, l'Internazionale del Belgio a Tongeren; sabato 7 e domenica 8 marzo, il Campionato regionale Combattimento; da venerdì 27 a domenica 29 marzo, il Campionato italiano Cadetti e Junior di Genova.



